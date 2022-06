La familia Ronaldo Rodríguez celebró ayer una gran fecha: el cumpleaños de su hijo mayor, Cristiano Jr. El joven cumplió 12 años y la familia aprovechó para disfrutar unida de la celebración con una gran fiesta en la que no faltaron los globos, la tarta y la familia, que se unió alrededor de una mesa de picnic de madera instalada para la ocasión en el patio de la casa de la familia. Allí, todos disfrutaron de una tarde en familia en la que la influencer y modelo aprovechó para presentar a su pequeña Esmeralda, de tan solo dos meses. Una presentación que también ha hecho en redes sociales publicando las mejores fotografías de la tarde.

Así hemos podido saber que a la celebración también ha acudido Ivana, hermana de Georgina, y sus hijos, a los que se le puede ver sentados a la mesa rodeados de los hijos del futbolista y la influencer. Una estampa familiar que ha enamorado a los seguidores de ambos en redes sociales quienes no han parado de dedicarle mensajes de felicitación al pequeño Cristiano Jr.

La familia de Cristiano aprovechaba el perfil del futbolista para felicitar al joven. "¡Feliz cumpleaños mi hijo! 🎂🎉😘 ¡¿Cómo pasa el tiempo…?! ¿Seguiremos jugando juntos? 🤔😅 ¡Lo más importante es seguir siendo el chico que eres con un corazón enorme! ¡Mucha suerte, cachorro! Papi te quiere mucho ❤️🙏🏽", escribía el portugués.

Mientras, los influencers Clarice Alvares, Nicolás Gerardín e Iván García han sido solo algunos de los que han mandado sus mensajes a través del perfil de Georgina. "Por un feliz día y una vida llena de momentos maravillosos. Mamá, papá y tus hermanos seguiremos caminando, esquiando, volando, nadando, navegando, soñando, creando y disfrutando contigo de la mano. Estamos muy orgullosos del pequeño gran hombre en el que te estás convirtiendo. Te amamos infinito ❤️", escribía la española.

La joven ha aprovechado también para disfrutar de la pequeña Esmeralda y presentarla en redes. "Familia", escribía Beatriz Luengo. "Que familia tan bonita y que momentos más especiales 😍❤️😍❤️", escribía Ivan García. Y es quela imagen familiar ha sido la más destacada de la galería publicada.

