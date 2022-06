Javier Tudela ha reaparecido junto a su pareja para acompañar a la doctora Electa Navarrete en la inauguración de su nueva clínica en Madrid. Un evento donde ha coincidido con otros rostros conocidos como el Maestro Joao, Raquel Meroño o Pepe del Real, que han querido acompañar a su amiga en este día tan especial para ella en el que abre las puertas de una nueva Clínica Electa. Un acontecimiento que el hijo de Makoke no ha querido perderse.

Lo cierto es que durante este tiempo ha sido más difícil ver a Javier Tudela, y es que desde la llegada de su hijo ha estado completamente volcado en él. El joven no puede estar más feliz desde la llegada de su bebé y así lo demuestra con cada publicación que realiza junto a él en sus redes sociales, donde comparte alguno de los momentos divertidos que viven juntos.

Gtres

Ahora, reaparece junto a su chica haciendo gala de la complicidad que hay entre ellos en este acto tan especial donde han querido arropar a su amiga. Un evento donde hemos podido ver a Electa Navarrete posar muy feliz junto a todos aquellos rostros conocidos que han querido acompañarle en este día tan especial para ella.

Además, este no es el único plan que ha realizado Javier Tudela con su pareja estos días, y es que también se han ido de concierto junto a Makoke. La colaboradora, que podría haber sido víctima de un engaño en redes sociales, está muy unida a su hijo y junto a él vive muchos momentos divertidos aprovechando aquellas cosas en las que tienen gustos parecidos.

Gtres

De esta forma, parece que ahora Javier Tudela está centrado en su familia y ha dejado a un lado los conflictos que ha mantenido con Kiko Matamoros, que continúa viviendo su experiencia en 'Supervivientes', donde ha terminado derrumbándose como nunca antes al recordar algunos de los momentos más duros de su vida.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io