Lola Mencía se ha detectado un problema en el pecho que le está quitando el sueño. La ex concursante de 'Supervivientes' ha confesado estar muy preocupada después de llevar un par de semanas con dolor en la zona derecha. Sin embargo, lejos de que le hayan dado un diagnóstico claro, ha tenido que pedir una segunda y hasta una tercera opinión, ya que cada uno le decía una cosa distinta, incluso que no tenía absolutamente nada. Ella, por su parte, está con la mosca detrás de la oreja, y ahora ha decidido contar lo que le está pasando.

Los síntomas han ido 'in crescendo' en los últimos días desde hace alrededor de dos semanas, y aunque ha intentado hacer vida normal, ha confesado en su canal de mtmad estar "acojonada", y en esa misma plataforma ha revelado que empezó con dolor, según pasaron los días empezó a notar un pecho más caliente que el otro, y en las últimas jornadas algo que le ha preocupado aún más: "una verruguita en el pezón". Los médicos creen que podría ser un problema derivado de su operación de aumento de pecho, pero aún no descartan nada. Un problema que se suma a sus ovarios poliquísticos o su preocupación pro desarrollar Parkinson.

Mediaset

El primer especialista le dijo que se trataba de un "nódulo móvil, de unos 2 centímetros, muy bien delimitado", mientras que el segundo y el tercero le dijeron que no veían nada en las pruebas. "No puede ser que no haya nada. Una persona no se puede inventar con tanto detalle un nódulo. Yo noto que me duele", ha dicho, y aunque está algo más tranquila porque cree que no es "nada malo", y que podría ser también un fibroadenoma (un crecimiento anormal pero benigno del tejido mamario), no puede evitar estar inquieta, ya que en su casa han vivido un cáncer de mama con su madre y están muy concienciadas con el tema. ¡Ánimo y seguro que todo sale estupendamente!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io