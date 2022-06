El 23 de junio de 2021 Mila Ximénez fallecía víctima de un cáncer de pulmón. Una trágica noticia que marcó un antes y un después en el programa de 'Sálvame'. A pesar de la triste noticia, ese día Jorge Javier, junto a Kiko Hernández, María Patiño y otros colaboradores, no dudaba en acudir al plató como cada día para despedirse de su compañera como merecía. Ahora, el día del aniversario de su muerte, María Patiño ha desvelado cómo fue para ella ese duro momento.

"Jorge nos arropó mucho. Yo estaba en la peluquería cuando me llamaron y mi reacción era no venir, pero Jorge me llamó y me dijo que tenía que estar", ha indicado visiblemente emocionada y reconociendo que todavía le cuesta "tomar conciencia" de que se ha ido. De hecho, ha confesado que se acuerda de ella constantemente y que incluso recurre a la hemeroteca para recordar qué pensaba su compañera sobre determinados asuntos que ahora vuelven a ser actualidad.

La periodista ha aprovechado la ocasión para destacar que el homenaje a su compañera se haría en el restaurante 'La Muralla', y es que era común que todos ellos fuesen allí después de trabajar. Un lugar donde guardan grandes recuerdos junto a Mila Ximénez y donde hablaban sobre todo tipo de cosas. Tan especial era para ella que María Patiño ha confesado que sigue acudiendo allí para rendirle su especial homenaje de vez en cuando.

"Ese local cambió de dueño y se cerró el día que falleció Mila. Ahora está de nuevo abierto y continúa llamándose así pero los propietarios son otros", ha explicado confesando que Mila siempre que iba allí pedía un vaso en específico con los cubitos de determinada forma. "A veces vamos las amigas y ponemos ese vaso a nuestro lado como a ella le gustaba", ha confesado muy emocionada.

Por su parte, Lydia Lozano ha reconocido que lo que más le sorprendió fue ver cómo el resto de programas de la cadena también lamentaban la muerte de Mila Ximénez y se acordaban de ella. "Me parece grandioso que la echen de menos otros compañeros que no han estado tanto con ella y que le hagan ese homenaje en otros programas", ha indicado haciendo ver que ese es el claro ejemplo de lo importante que era para todos.

Ahora, han querido irse a 'La Muralla' para recordar a su compañera en el lugar en el que solían estar. Un momento muy especial en el que también ha estado Belén Esteban por teléfono. "La queremos mucho y siempre le voy a recordar gruñona, pero siempre contenta", ha confesado la colaboradora reconociendo que siempre se acuerda de ella. "Hoy es un día triste para todos nosotros pero he aprendido que quiero recordar a Mila con alegría, le recuerdo siempre con una sonrisa. Era amiga de sus amigos".

Por su parte, Kiko Hernández ha reconocido que desde hace un año no hay un solo día que no la recuerde. "Eso es bonito también. Las hacía tan fáciles... me reía tanto con ella. Daba mucha vida al programa. No ha habido nade que haya ocupado su lugar", ha reconocido el colaborador, al que le costaba poder hablar sobre su amiga.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que le rinden homenaje en plató. Sin ir más lejos, en la última 'Sálvame Fashion Week' Ágatha Ruiz de la Prada se emocionó al dedicarle su desfile. Además, tras su fallecimiento, el plató de 'Sálvame' pasó a llamarse plató Mila Ximénez y está presidido por un grafiti de su rostro.

