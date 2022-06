Toñi Moreno es una de las periodistas más destacadas del momento. Desde su boom en el programa 'Genta maravillosa' y su salto a la televisión nacional con 'Viva la vida', espacio que hoy presenta Emma García, Toñi se ha convertido en una de las presentadoras más solicitadas, ahora con su propio programa de entrevistas, 'Déjate querer'. Una proyección profesional que no se ha visto afectada por su salida "a patadas", como ella dice, del armario. Y es que un desliz suyo durante una entrevista a María Teresa Campos en 2019 no dejaba lugar a dudas tras otro desliz con Laura Pausini un año antes. Ahora tras la salida de su amiga María del Monte del armario, Toñi no solo ha aplaudido su paso, el cual es consciente de que "le ha costado", sino que ha hablado de su propia experiencia.

"Yo tengo la necesidad de que mi hija no pase por lo mismo que pasé yo porque a mí me costó tanto salir del armario porque ni siquiera yo me lo contaba a mí misma", ha asegurado prácticamente a la misma hora la periodista recogiendo el premio Diversa Global 2022. Con un público entregado que aplaudía minutos antes el paso de María del Monte, Toñi Moreno ha hablado de lo difícil que fue para ella aceptarse. "Estamos aquí todos porque no es fácil. No ha sido fácil aceptarse, contarlo y contárselo a una misma"

"Cuando a mí me gustaban las chicas del instituto yo me decía a mí misma que eran muy buenas amigas mías porque en el colegio las monjas me habían dicho que eso era pecado y eso lo tenía a hierro, es algo que me ha durado hasta hace muy poco y tengo 46 años", explicaba la periodista quien ha defendido la responsabilidad de su generación al respecto. "Yo no quiero que mi hija pase lo mismo que yo. Quiero que viva sin plantearse nada más que a quien quiero, quien me gusta y quien soy. Y tenemos esa obligación. Hay que hacerlo por los que vienen, para que se sientan libres".

