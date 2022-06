La guerra ha estallado. Los Mohedano no están dispuestos a callarse ante las últimas acusaciones de Rocío Carrasco en 'En el nombre de Rocío'. Mucho se ha especulado con que la segunda parte del documental iba a levantar ampollas, pero lo que nadie imaginaba es que la hija de La Más Grande fuera tan dura con las declaraciones hacia su familia. "Son una jauría, eran todo fachada, mi madre tuvo que dejar a una persona a cargo de mis intereses –se refiere a la albacea e íntima amiga de la cantante, Ana Iglesias– porque sabía que si no, me iban a comer viva", afirma la madre de Rocío Flores.

Llamarles "jauría" ha hecho mucho daño a los Mohedano, que después de varios años sin tener ningún tipo de relación con su sobrina no han querido quedarse callados. En el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos recogemos los cruces de declaraciones entre las dos partes de la familia.

La hija de Rocío Jurado no vaciló a la hora de hablar de los hermanos de su madre en el documental ’En el nombre de Rocío’: "Son una jauría, todo fachada. Mi madre tuvo que dejar a una persona a cargo de mis intereses porque sabía que me iban a comer viva... Estuvieron en Houston para mantener una fachada", dijo Rocío Carrasco. DM

Rosa Benito: "Una imagen vale más que mil palabras"



La primera en contestar, a su manera, ha sido Rosa Benito, que durante años se encargó de peinar y maquillar a la Jurado, además de acompañarla en todos sus espectáculos. Rociíto no sólo no le reconoció nada de eso sino que la atacó de manera indirecta hablando maravillas de la anterior pareja de su tío Amador, Luisa. Ante esto, Rosa se limitó a escribir en sus redes: "Dicen que una imagen vale más que mil palabras" y acompañó estas palabras de una imagen con Rocío Jurado mirándose ambas con cariño y admiración. La colaboradora televisiva también ha decidido cerrar su cuenta de Twitter.

Rosa Benito con sus hijos: Chayo y Salvador Mohedano. DM

Salvador Mohedano: "Me duele que haya tanto odio"



La emisión del documental también ha hecho que Salvador Mohedano, muy dolido, rompa su silencio. El hijo mayor de Rosa Benito y Amador habló para 'Viva la vida' defendiendo a sus padres y a sí mismo de los fuertes ataques de su prima Rocío. "Me duele que haya tanto odio hacia mis padres cuando han estado siempre. Y que les traten, y a mi tía Gloria también, como unos locos y unos delincuentes", ha dicho Salvador. Que también habla de Antonio David: "Nosotros a mi prima le dijimos que tuviera cuidado con él, le avisamos mil veces, pero ella no hizo caso a nadie"

Chayo Mohedano, el testamento que vale es el último



La cantante no ha hecho ninguna declaración oficial pero sí le dio a 'Like' a este 'tuit' de Rosa Villacastín: "Rocío Jurado pudo hacer varios testamentos, pero el que vale es el último. Que Rocío Carrasco saque uno antiguo es la nueva estrategia para seguir haciendo documentales, y poniendo la imagen de su madre y familia en entredicho".

Amador Mohedano: "Veo mucho rencor"

Rocío Carrasco ha sido especialmente cruel con su tí Amador Mohedano, acusándole de la mala gestión que hizo durante el tiempo que fue representante de su madre. "Hay cosas que me las esperaba. Estoy alucinando porque veo un odio y un rencor grandísimo. No asimilo bienlo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria", ha dicho el hermano de La Más Grande.

DM

Gloria Camila, a por todas en los tribunales



Las hermana de Rocío Carrasco también se ha pronunciado pero en boca de su abogado, Enrique Trevollez. Este ha querido dejar claro que irán a por todas en los tribunales. "Utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada que su madre nunca quiso que se divulgase para lucrarse y hacer daño a terceros, me parece vergonzoso", afirmó el abogado de Gloria Camila.

Imagen de la Primea Comunión de Gloria Camila. Rocío Jurado siempre se rodeó de su familia. Sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos… todos vivían bajo su protección. DM

Raquel Mosquera también rompe su silencio

La viuda de Pedro Carrasco también se ha visto salpicada por las declaraciones de Rocío Carrasco. La peluquera se derrumbó ante las palabras de la hija de la Jurado, en las que aseguraba que sus padres murieron enamorados el uno del otro. "Rocío Carrasco, que Dios te perdone, pero le va a costar", afirmó Raquel Mosquera. Unas declaraciones que también recogemos en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos. Así como la escapada playera de Manuel Carrasco con su mujer y sus hijos; y la pasión María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en su primer verano como pareja. ¡Y muchas noticias más!



Hearst

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io