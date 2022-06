Tania Medina ha mostrado su último retoque estético. La séptima expulsada de 'Supervivientes' ya está recuperada de los problemas de salud con los que regresó de Honduras. Hace unos días, la canaria preocupaba a sus seguidores al confesarles que su vuelta a la civilización "está siendo complicada" al tener problemas con la comida. La novia de Alejandro Nieto tuvo problemas digestivos y apenas podía comer. Pero, poco a poco, su vida vuelve a ser la de antes de participar en el reality. Y así lo ha demostrado en sus redes sociales. "Me voy a poner al 100%. Empieza mi semana de persona normal, de rutina, de ir al gimnasio, que me apetece muchísimo. Quiero ir poquito a poco", decía a sus seguidores.



Como prueba, la canaria ha compartiendo en sus redes, la divertida velada que pasó en Sevilla junto a unas amigas, una cena con espectaculo tras la que se fue directa a la cama porque al día siguiente tenía una importante cita en su agenda. Tania tenía previsto visitar a su centro de estética de confianza, en Sevilla, para someterse a su primer retoquito de belleza tras regresar de Honduras. "Ha vuelto Tania de la isla y vamos a darle un poquito de luz, que tiene la piel un poquito apagada. Con un moreno maravilloso y vamos a colocarle un cóctel de vitaminas", describía la doctora antes de comenzar el proceso de mesoterapia facial.

No es la primera vez, desde que pisó España, que Tania acude a un centro de belleza. Nada más poner un pie en Madrid, la canaria visitó una conocida clínica donde se realizó un peeling para exfoliar e hidratar bien la piel y un tratamiento para devolver el brillo y la suavidad a su pelo que, a pesar de haberlo cuidado mucho en Honduras, necesitaba una hidratación profunda.



