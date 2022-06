La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira está más fuerte que nunca, pero parece que muchos no están muy convencidos. Este domingo, la madre del esgrimista viajaba hasta Honduras y se reencontraba con su hijo y con su nueva novia. Arelys nunca ha sido muy fan de la sevillana y lo ha dicho en diferentes platós de televisión, pero parece que ayer, viéndola en persona, el pensamiento le cambió. Rocío Flores acudía a 'El programa de Ana Rosa' y tenía una clara opinión sobre esta nueva relación.

"Que tenga que ir tu madre a Honduras para que tú digas por fin si consideras o no a Anabel como pareja me parece supertriste", comentaba Rocío añadiendo: "Es que, más que nunca se confirma mi teoría de que todo esto es un papelón de 'Supervivientes' de cara a una final". El joven, al ver que su madre le daba el OK para salir con Anabel Pantoja, se atrevía a gritar a los cuatro vientos: "¡tenemos una relación, somos novios!".

Telecinco

"¡La prima diciendo en plató 'no creo que mi tía tenga muchas ganas de recibir a Anabel en su casa' y acto seguido la señora dice que las puertas de su casa están abiertas!", continuaba Pepe del Real apoyando a su compañera. Muchos son los colaboradores que no ven buena la actitud de la madre del concursante ni del propio superviviente. "Por lo que he podido ver, creo que Anabel se va a cansar mucho de Yulen cuando vuelva por las actitudes que está viendo de él", sentenciaba Rocío.



