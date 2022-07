Antonio David Flores y Marta Riesco no dejan de compartir momentos únicos juntos. Durante estos días hemos podido verles desde disfrutando de su cita más romántica hasta realizando una escapada a Mallorca para desconectar durante unos días. Ahora, la reportera de 'El Programa de Ana Rosa' ha compartido un sorprendente vídeo a través de sus redes sociales donde podemos ver al ex colaborador como nunca antes lo habíamos visto.

En concreto, en las imágenes que ha compartido la periodista se puede ver a su chico subido a un escenario sentado en una silla mientras toca la guitarra. En el vídeo se puede escuchar cómo el toca mientras otra persona canta, demostrando lo bien que se le da este instrumento. Sin duda, una faceta hasta ahora desconocida del colaborador, ya que son pocas las veces que le hemos podido ver de esta forma.

Esta habilidad parece tener encantada a su chica, que no ha dudado en presumir orgullosa de él a través de sus redes sociales a través de una serie de vídeos que ha acompañado con un gran corazón. Lo cierto es que parece que la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos juntos, y es que ya han dejado claro que defenderán su amor "contra viento y marea".

De esta forma, parece que Antonio David Flores está aprovechando estos días para despejarse después de haber explicado cómo continúa su juicio por 'despido nulo' contra 'La Fábrica de la Tele' y haber desvelado el motivo real por el que no ha querido denunciar a Rocío Carrasco.

Ahora, el padre de Rocío Flores reaparece compartiendo su faceta más desconocida después de haberse sometido a un cambio de 'look' tras comenzar una nueva vida con Marta Rieco poco tiempo después de confirmar su ruptura con Olga Moreno.

