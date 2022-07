Terelu Campos no se ha callado nunca cuando ha tenido que defender algo o a alguien, y ahora, a pesar de los años que hace que conoce a Rosa Benito, tampoco le han temblado ni el pulso ni la voz para ponerla en su sitio. La colaboradora de 'Ya es mediodía' tuvo un comentario algo desafortunado al hablar de Rocío Carrasco, y es que, quizá dolida después de no haber sido invitada a la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona, volvió a defender ante todos que "una madre lo perdona todo", refiriéndose claramente a la inexistente relación de Rocío Carrasco con su hija, Rocío Flores.

Terelu, harta de escuchar siempre la misma frase para desacreditar como madre a Rocío, sacó las garras desde su asiento en 'Sálvame': "Una madre no es un saco de boxeo", aclaró, dejando claro su opinión al respecto: que a un hijo no se le puede consentir todo sólo por el hecho de serlo. Terelu, además, le cantó las cuarenta a la colaboradora con una frase lapidaria que puedes descubrir en el vídeo que hay sobre estas líneas.

Rocío, por su parte, parece haber hecho oídos sordos a las palabras de Rosa, y es que ya se está desquitando contra ella en su docurreality, siendo su ex tía una de las peor paradas. La hija de 'La más grande' se limitó este lunes a congratular a todos los que han hecho posible que finalmente el museo, tras más de 10 años de obstáculos, haya podido abrir sus puertas: "Fue una emoción increíble. En mi pensamiento, cuando estaba viviendo lo que viví el sábado, a quien tenía en mi cabeza era a ella, a mi madre, ella estaría loca de contenta de ver a su pueblo así conmigo", confesó.

