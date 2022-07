Edurne y Paula Echevarría compañeras en 'Got Talent', ¿han trabajado bien?

El verano viene movidito para Edurne. La cantante está en una buena etapa de su vida tanto profesional como personalmente. Con su pequeña Yanay está descubriendo un mundo nuevo con cada paso que avanza y en el terreno laboral está creciendo y a la vez disfrutando de todo lo que le viene. En concreto, la cantante se ha convertido en embajadora de la conocida firma de joyas Pandora y reconoce sentirse muy cómoda con este tipo de eventos.

¿Cómo hace Edurne para poder compaginarlo todo? "Hay que tener organización, porque es verdad que con la 'peque' hay que organizarse con los viajes. De momento para la gira no me la voy a llevar porque es muy pequeñita todavía. Cuando sea un poquito mayor sí", nos contaba la intérprete en la rueda de prensa de la firma.

Gtres

La cantante también ha querido comentar cómo se ha sentido trabajando por primera vez con Paula Echevarría. La influencer se convertirá en parte del jurado de Got Talent y ambas están de lo más emocionadas: "Es encantadora, tiene muchas ganas de pasárselo bien y quiere entregarse al 100%. Somos muy compañeras. Hemos hecho piña", nos contaba Edurne.

Con respecto a su pareja, ¿tienen ganas de pasar por el altar? "Ya con una niña no nos hace falta. Me haría ilusión pero tampoco es que lo piense. No me hace falta casarme", confesaba. Edurne nos ha dejado claro que no puede estar más feliz, sobre todo con la familia que ha creado junto al futbolista.

