Melyssa Pinto y Tom Brusse vuelven a estar juntos. Después de semanas de rumores sobre una posible reconciliación, DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las fotos de la pareja disfrutando de la noche en la Costa Brava. El pasado 5 de julio, los ex concursantes de 'Supervivientes' se encontraban en Platja D'Aro, donde Melyssa, muy recuperada de sus problemas de estómago, suele pasar sus días de asueto, y Tom acudió por trabajo ya que iba a pinchar esa misma noche en la discoteca Zsa Zsa. Aprovechando la visita del francés, la pareja salió a cenar al restaurante U35. Allí, en la terraza, sentados uno junto al otro, demostraron que su relación era muy cordial. Charlaron y se rieron con sus acompañantes y dejaron claro que la buena sintonía que ya demostraron el pasado año en Honduras seguía presente.

Melyssa, muy guapa con un vestido malva, y Tom, presumiendo de look platino, posaron con el equipo del restaurante e incluso la joven animó a sus seguidores de Instagram a que fueran a la discoteca en la que pinchaba Brusse. Melyssa, que también compartió con sus 'followers' la foto que se hizo esa misma noche con Victoria Federica, acudió a Zsa Zsa a ver la actuación de su chico y lo hizo con su madre, Nela, que parece aprobar la nueva oportunidad que se ha dado la pareja.

La noche transcurría con normalidad hasta que Tom Brusse quiso que Melyssa subiera con él al escenario. Tras llamarla y pedir que grabaran la escena, el francés confesó, micrófono en mano, que Melyssa es la mujer de su vida y acabaron ¡besándose en la boca! Si una imagen vale más que mil palabras, es evidente que la llama del amor ha vuelto a surgir entre ambos.

Tom y Melyssa parecen decididos a darle una nueva oportunidad a su amor después de que la joven rompiera con Sergi Castro el pasado marzo tras un año de relación. La pareja vivió una dramática ruptura en 'La isla de las tentaciones' en otoño de 2020 después de que el francés tuviera un romance con Sandra Pica. Tom y Sandra comenzaron una relación que terminó en Honduras, en la primavera de 2021, cuando ella fue a visitarle. Tras el final de 'Supervivientes' el pasado año, Tom y Melyssa enterraron el hacha de guerra y la joven aseguraba que eran buenos amigos. El francés llevaba semanas pidiendo una nueva oportunidad a su ex y los besos entre ambos en Platja D'Aro son la prueba de que se la ha dado. ¡Enhorabuena pareja!

