Si había algo que preocupaba a Kiko Matamoros antes de irse a concursar a 'Supervivientes' no era pasar hambre, frío o no poder superar las pruebas, sino echar de menos a su chica, Marta López Álamo. La joven fue a visitarle a Honduras apenas unas horas, pero estar separados se les estaba haciendo muy cuesta arriba. Sin embargo, ahora que la aventura ha terminado para el colaborador de 'Sálvame' han podido tener un precioso reencuentro cargado de sorpresas.

Marta acudió al plató de 'Supervivientes' con un gran ramo de flores, pero lo mejor de ese reencuentro vino después: Marta, en sus redes sociales, colgaba cómo estaba siendo esa 'vuelta a la realidad', en la que, por supuesto, no ha faltado la comida ni uno de los dulces favoritos de Kiko: los famosos mini-cruasanes conocidos como 'Manolitos'. De hecho, ya la propia Marta, horas antes de esa reunión con su novio, compartía con la Prensa algunos detalles de cómo iba a ser. Y no acabará aquí, porque hace unos días Marta sorprendía a todos anunciando su gran sorpresa para la vuelta de Kiko: un viaje a París. Puedes escuchar a Marta desvelando sus ganas de ver a Kiko en el vídeo sobre estas líneas.

Marta López Álamo Instagram

Ahora Kiko debe centrarse en recuperar fuerzas, y es que después de más de dos meses pasando hambre y sin poder hacer deporte, algo que le apasiona, han hecho una gran mella en su físico, y es que aunque tiene ya 65 años, se encuentra en plena forma, exceptuando los achaques de la edad y los problemas de salud sufridos en 'Supervivientes'. Por lo pronto, tendrá la ayuda de su chica, que estamos seguros de que se asegurará de que a su 'churri' no le falte ni un detalle.

