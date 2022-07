Kiko Matamoros se ha convertido en el noveno expulsado de 'Supervivientes'. A pesar de haberse salvado durante muchas semanas, en esta ocasión el colaborador ha perdido la batalla contra Marta Peñate, una expulsión que él había pedido al sentir que ya había terminado su cometido en el concurso, del que se siente orgulloso al haberse dado cuenta de que se puede "vivir sin aditivos". Ahora, antes de marcharse de Honduras definitivamente, ha querido realizar un emotivo discurso para agradecer todo el cariño que ha recibido durante los dos meses que lleva allí.

"Muchas gracias de corazón a todos, a la organización, los presentadores, los compañeros... ha sido una experiencia estupenda y espero no haber defraudado demasiado y haber compensado el apoyo que la gente me dio en su momento", ha comenzado diciendo recordando todas las veces que la audiencia decidió salvarle en el pasado.

Telecinco

Tras esto, se ha acordado de su familia, a la que está deseando ver. "A Marta, a mis hijos y a mis nietos decirles que estoy deseando verles, abrazarles, besarles, que os quiero muchísimo a todos y especialmente a Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte pero con muchísima intensidad", ha indicado reconociendo que a ella le ha echado especialmente de menos. Unas palabras que ya le dijo a ella durante la visita que realizó a Honduras, donde le dejó claro que estaba deseando casarse con ella.

Lo cierto es que Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición, aunque ha vivido malos momentos debido a sus problemas de salud. Sin embargo, él ha intentado aportar todo lo que podía en cada momento, llegando incluso a dejarse un diente en 'Supervivientes'. Por este motivo, Ion Aramendi no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras para dejarle claro lo orgullosos que están de su paso por el concurso. "Te queremos dar las gracias a ti por haber sido un gran superviviente y haber hecho un concurso increíble", le ha indicado el presentador.

Telecinco

Sin embargo, antes de marcharse, Kiko Matamoros tuvo tiempo de hacer una reflexión con Marta Peñate en la que reconoció que ha habido momentos en los que no ha dado todo lo que podía dar. "Muchas veces me he inhibido a la hora de participar en los juegos porque decía para qué, si solo voy a lesionarme" ha confesado dejando claro el problema de salud que le ha impedido poder participar en alguna de las pruebas. "No veo por un ojo, tengo un problema de visión importante que me afecta al equilibrio, tengo el foco distorsionado".

Sin duda, un concurso marcado también por las trampas que ha hecho y que ha reconocido abiertamente y su distanciamiento con Nacho Palau, quien parece haberse convertido en su gran "decepción". Ahora, continuará su aventura en plató tras dejar claro que para él Alejandro Nieto es el justo ganador del concurso, mandando una 'pullita' a Anabel Pantoja. "No creo que fuera justo que ganase Anabel porque esto no es un programa de 'famosísima' o 'sobrinísima'", le ha confesado a Marta durante la semana que ha convivido con ella en el palafito.

