Kiko Matamoros se ha convertido en el noveno expulsado de 'Supervivientes'. Antes de marcharse, el colaborador quiso realizar un emotivo discurso donde dedicó unas bonitas palabras a Marta López Álamo y también le hizo una gran petición en la que le enumeraba todos los alimentos que quería cenar en la primera noche que estuviesen juntos. Sin embargo, ella no le pudo escuchar desde plató debido a que se encontraba en Francia por temas de trabajo, aunque no dudó en ir reaccionando a lo sucedido a través de sus redes sociales para expresar cómo se sentía tras saber que su chico era el elegido para abandonar el concurso.

"Creo que ya tenía ganas de venir y 72 días es un pedazo de concurso y de recorrido. Te adoro y estoy orgullosa de ti, mi amor. Me muero de ganas de verte", ha escrito junto a una instantánea de uno de los grandes viajes que han hecho como pareja. Un momento en el que también ha querido agradecer el apoyo que el colaborador ha tenido durante el tiempo que ha estado concursando.

Instagram

De momento, la 'influencer' tendrá que esperar unos días más para verle, y es que será este jueves cuando Kiko Matamoros pueda reencontrarse en plató con ella durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, que en la última conexión en directo que tuvo con él terminó dándole un 'tirón de orejas' por la pelea que protagonizó con Mariana.

Por lo pronto, mientras este día llega, Marta López Álamo ya lo tiene todo listo para sorprender a su chico, y es que ha confesado que ya está cerrando algún que otro plan para realizar junto a él cuando regrese a España.

Instagram

"Le he organizado una escapada a París a Kiko para cuando vuelva. Es el único viaje que tengo programado (y Menorca) porque el verano va a ser lo que a él le apetezca", ha desvelado a través de sus redes sociales dejando claro que cada rincón que visita le gustaría estar viéndolo con él. Unos planes que seguro que encantan al colaborador, que durante su estancia en Honduras no ha dejado de enviarle numerosos mensajes de amor a su chica dejándole claro lo mucho que le ha echado de menos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io