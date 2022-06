De todos los adjetivos que podríamos ponerle a Kiko Matamoros, "sexual" quizá no sería uno de ellos, y es que el colaborador de Mediaset siempre ha sido muy correcto, más bien discreto en ese tipo de temas... pero después de dos meses de convivencia en 'Supervivientes' con sus compañeros, los temas de conversación se acaban, y al final han terminado hablando de uno de los temas más recurrentes: el sexo. Sin duda, a sus 65 años, la experiencia de Kiko en ese campo es dilatada: dos esposas, alguna que otra amante y una novia de 25 años le han mantenido muy activo. No en vano ha tenido 5 hijos...

A pesar de que, según cuentan, en 'Supervivientes' la libido queda "aniquilada" y es prácticamente inexistente, siempre hay quienes nos sorprenden con una noche de pasión, como Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio o más recientemente Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Los dos tortolitos pusieron mucha atención a la clase magistral de Kiko sobre la duración y calidad de las erecciones, lo que pasa tras el orgasmo masculino, las causas físicas y psicológicas de los gatillazos o incluso el límite de la capacidad de las mujeres para tener hijos cuando llega la menopausia, ante la atenta y alucinada mirada de su novia, Marta López Álamo, desde el plató de Madrid.

"¿Y yo, duro mucho?", preguntó por lo bajini Yulen a Anabel, que no podía evitar sonrojarse y taparse la cara para pedirle que se callara: "¡Para ya!". "¡Guarrilla! Estás pensando en que acabe ya el concurso para estar para arriba y para abajo...", bromeaba Ana Luque mientras Anabel se partía de risa. Sin duda, la que calla otorga...

Ya ha habido sexo en 'Supervivientes 2022'

La pareja de la edición no cabe duda de que son Anabel Pantoja y Yulen, y aunque les costó dar el paso de dejarse llevar porque él no se veía del todo con ella y ella aún se acordaba de su ex, Omar Sánchez, finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir debajo de un edredón a la luz de la luna hondureña. "Han pasado cosas", confirmó él, aunque dejó claro que no habían tenido una relación sexual completa todavía. "Hemos visto las zambombas de la Navidad", daba una pista Alexia Rivas desde plató tras ver el esperado vídeo.

