Omar Sánchez 'El Negro' se ha cansado de todo lo que dicen de él y sus negocios y entraba en 'Sálvame' para aclararlo todo. El joven está pasando por un momento muy delicado. Hace pocos meses que su relación con Anabel Pantoja se rompía y la sevillana iba a 'Supervivientes' encontrando allí a otro amor. Ver a Anabel y a Yulen le ha hecho mucho daño al canario, pero como reconocía en el programa: "Yo ahora estoy en otro mundo. Quiero que le vaya bien y sea feliz". Los colaboradores se han estado estas semanas preguntando cómo se va a solucionar el tema de las empresas que tienen en común la ex pareja. El canario, sin que le temblase el pulso, entraba en el programa para acabar con este tema.

"Yo había creado esa marca con un amigo y no puedo estar en ningún registro con Anabel. Soy una persona física y soy autónomo, he montado la escuela hace varios años... Cuando nosotros empezamos yo quería montar una empresa, porque siempre he trabajado en otras empresas, y en ese momento Anabel me ayudó con un dinero. Pertenece a la intimidad de una pareja, pero yo soy persona física no tengo constituida ninguna sociedad", explicaba el ex de Anabel Pantoja.

Telecinco

¿Cómo ve Omar Sánchez el concurso de su ex? 'El Negro' ha sido de lo más sincero con 'Sálvame', incluso se atrevía a decir que quiere que Anabel Pantoja gane 'Supervivientes'. "Yo creo que al final se ha visto… Es lícito, ella se ha enamorado, es respetable. Ahora estoy centrado en mi trabajo, mis amigos, mi familia y ella que sea feliz y que disfrute, le deseo lo mejor y espero que gane el concurso y que le vaya muy bien".

