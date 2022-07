Anabel Pantoja y su último gesto que enfadará a Omar Sánchez

La pareja de 'Supervivientes 2022' compuesta por Anabel Pantoja y Yulen Pereira van a pasos agigantados. Los protagonistas están encantados con esta historia pero son muchos los detractores que se oponen a esta relación. Desde el inicio del concurso, son muchos los que dudan de este nuevo romance y ahora más después de un gesto que ha tenido Anabel Pantoja con su nuevo novio dejando mal a Omar Sánchez.

Las madres de los concursantes no es que estén muy contentas con la relación que ha surgido en el concurso. Tampoco están contentos algunos compañeros de la cadena, no solo los de 'Sálvame', compañeros de la sevillana, sino de otros programas. En concreto, Joaquín Prat se atrevía a opinar sobre el último detalle que ha tenido la influencer con el esgrimista.

Telecinco

"Eso es un detalle muy feo", manifestaba el presentador este martes 5 de julio al ver cómo Anabel le prestaba a Yulen la sudadera de color negro y con la palabra 'Vida' estampada que pertenece a Marcallao, la marca surfera que de Omar Sánchez. Anabel Pantoja se llevó a la isla, como símbolo de su unión con el Negro, la prenda sin pensar en que al otro lado del Atlántico aclararía sus sentimientos.

De momento, Omar Sánchez no ha querido pronunciarse sobre este nuevo hecho. El ex concursante de 'SV' sigue con nuevas ofertas profesionales. La última ha sido con 'Viajeros Cuatro', de Mediaset, en dónde ha querido mostrar las playas de su ciudad: Arguineguín y en el que se ha presentado como windsurfista sin hacer referencia a su expareja.

