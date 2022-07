Raquel Mosquera ha cargado duramente contra Rocío Carrasco después de escuchar todo lo que ha dicho sobre ella en su nueva docuserie, 'En el nombre de Rocío'. La colaboradora ha reaparecido en 'Viva la vida' para explicar el motivo por el que ha terminado estallando contra la hija de Rocío Jurado, dejando completamente sorprendida a la presentadora. "Yo lo único que he hecho es defenderme. Sabes que una víbora, si se siente atacada, suelta el veneno, pero yo soy como una leona, si me atacan, lo que hago es proteger a los míos", ha explicado.

Una frase con la que ha intentado justificar que haya terminado llamando a Rocío Carrasco "payasa, mala persona o tonta", entre otros descalificativos, a través de sus redes sociales. Sin duda, un comportamiento con el que Emma García no está nada de acuerdo. "Yo no estoy acostumbrada a escucharte así, ¿qué ha pasado? Me impacta porque aquí te has defendido de muchas cosas pero no de esta forma", le ha reprochado.

Telecinco

La presentadora le ha reconocido que entiende que quiera defenderse. Sin embargo, le ha dejado claro que ella nunca aprobará que esto se haga mediante el insulto. "Escuchando esto he dicho: 'a este Raquel no la conozco, me gusta más la otra'", ha reconocido. Unas palabras que no han gustado del todo a su compañera, que le ha recordado que solo intentaba defenderse de todo lo que se ha dicho sobre ella después de que desvelase la promesa que Raquel Mosquera le hizo y no ha cumplido.

"Por supuesto, tú eres libre de hablar y decir lo que quieras, pero a mí me gusta más la Raquel que no insulta", ha zanjado la presentadora dejando claro que entiende que haya explotado tras escuchar todo lo que ha dicho Rocío Carrasco sobre ella y la relación que tuvo con Pedro Carrasco y después de que le lanzase una dura advertencia, aunque reiterando que no comparte las formas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io