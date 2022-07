El reportero de 'Sálvame' Kike Calleja y la ex gran hermana Raquel Abad han conseguido, por fin, darse el ansiado 'sí, quiero' después de un año y medio de espera tras la pedida de mano. La boda transcurrió con normalidad y mucho jolgorio entre los invitados, pero después de un fin de semana frenético, ahora la pareja ha podido marcharse a sus merecidas vacaciones, y ya han compartido la primera foto de lo que está siendo su luna de miel, aunque no han esperado ni a llegar al destino: han publicado incluso en el aeropuerto de Madrid.

Los recién casados han revelado, gracias a los pantallas de la Terminal 4, que se marchan nada menos que a la fantástica Nueva York, donde podrán disfrutar de sus cinematográficas calles, de Broadway, de sus puestos de comida callejera, de sus luces, de sus rascacielos, de las tiendas más lujosas de la Quinta Avenida y de sus noches sin fin. Los dos han puesto ya rumbo a la Gran Manzana, y así de felices han posado junto al 'gate' del que debía salir su avión:

"Felices e ilusionados empezamos nuestra luna de miel. Gracias a todos los que habéis contribuido a dibujarnos esta sonrisa. Todavía nos dura la resaca emocional de un día mágico. Nos vemos en agosto", escribía Kike junto a la imagen, anunciando así que su fecha de vuelta será, como mínimo, dentro de 3 semanas, en las que no sólo viajarán a Nueva York, sino que se estarán moviendo por varios sitios de ensueño. ¡Qué ganas de ver las fotos de su idílico viaje! Eso sí, la envidia (sana) no nos la va a quitar nadie...

