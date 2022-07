La crisis matrimonial de Ortega Cano y Ana María Aldón parece que no está cerca de terminar, y es que parece que la todavía pareja está intentando evitarse. Lo vimos hace unos días cuando coincidieron en Madrid, pero llegaron a su casa de Fuente del Fresno por separado: el torero entró y salió con una maleta, y ella llegó cuando él ya no estaba, y ahora ha vuelto a pasar: tras estar ella en Costa Ballena (Cádiz) con su hijo al inicio de las vacaciones escolares, ahora ha sido él el que se ha quedado con el pequeño en la playa de Chipiona y ella se ha vuelto a Madrid de nuevo.

La relación del matrimonio parece ser ya únicamente cordial por el niño que tienen en común, aunque ellos evitan hablar de separación. Es más, hace sólo unos días, tras una tarde de toros en Las Ventas, Ortega gritaba a la Prensa: "¡Estoy enamoradísimo!". Unas palabras que, sin embargo, no concuerdan con sus actos.

Ana María Aldón a su llegada al aeropuerto de Jerez de la Frontera el 11 de julio para marcharse a Madrid Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora que Ana María ha vuelto a la capital queda por saber si se reincorporará a su trabajo en Mediaset como colaboradora, aunque hace unos días Emma García, presentadora de 'Viva la vida', anunciaba que la cosa iba para largo: Aldón tiene una baja médica que le obliga a mantenerse fuera del foco mediático por su salud mental: "Un médico le ha recomendado que se aleje de la televisión. Se ha puesto en manos de un profesional, no está aquí por prescripción médica", explicaba la presentadora, y José Antonio Avilés ampliaba: "La situación que ha generado todo esto, y que ella toque fondo, no es tanto el matrimonio, sino cómo ella se ha sentido a lo largo de los meses. Me dicen que están preocupados porque nunca han visto así a Ana. Tanto es así que, cuando Ana María ha estado muy mal, siempre ha recurrido a su hermano o a su hija, y eso ahora no está sucediendo. Lo que sí hace es llamar a su madre, a diario".

Ana María Aldón a su llegada al aeropuerto de Madrid el 11 de julio Gtres

Ana María Aldón a su llegada al aeropuerto de Madrid el 11 de julio Gtres

Precisamente la delicada situación de Ana está preocupando a su entorno porque no coge el teléfono prácticamente a nadie, ni a sus amigos ni a su familia, aunque sí se ha querido apoyar en sus más allegados, como demostró su escapada exprés a El Rocío hace sólo unos días.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io