A pesar de que hace sólo unos días Ortega Cano y Ana María Aldón presumieron de relación durante la 'Sálvame Fashion Week' con un bonito detalle, Ana María lleva tiempo preocupada por su matrimonio con él, y aunque parecía no querer ver la realidad, ha llegado un punto en el que la ex superviviente no puede más. Así lo ha relatado Carmen Borrego en 'Sálvame', donde desveló que tuvo una preocupante llamada con Ana María en la que la de Cádiz se vino completamente abajo "ahogada en lágrimas", especialmente después de la llamada del ex torero -muy enfadado- al programa 'Ya son las ocho', en la que dejó claro que 'no podía más' con la tirante relación de su hija, Gloria Camila, con su mujer: "Me va a dar algo".

Carmen, por su parte, dijo haber visto a Ana María en su peor momento, en uno de "tocar fondo como persona", y que está realmente inquieta por ella. La llamada en directo de Ortega Cano a la televisión, además, pone la guinda al pastel a una relación que, sin duda, hace aguas. Es más: recientemente, Ana María decía sin tapujos que no sabía cómo podría explicar a su hijo en un futuro que su padre iba diciendo que el amor de su vida había sido Rocío Jurado. Carmen, por su parte, no ha querido hablar de ruptura, pero ha dejado la puerta abierta a una 'separación' temporal, y es que Ana María tendría previsto irse con su madre para cuidarla porque está enferma, lo que también puede suponer para la ex concursante de 'Supervivientes' una vía de escape. Te contamos todos los detalles de esa llamada en el vídeo sobre estas líneas.

Precisamente, aunque Carmen ha evitado hablar de ruptura, sí ha avisado: "Están llegando a límites muy duros", y es que, sin duda, Aldón está pasando por uno de los momentos más difíciles de su matrimonio. ¿Conseguirán resistir y que funcione... o tendremos que anunciar, dentro de poco, que la pareja se separa definitivamente? Sólo el tiempo dirá...

