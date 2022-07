Carla Vigo ha acabado en urgencias tras sufrir un ataque de ansiedad. Es habitual que la sobrina de la reina Letizia comparta su día a día con sus casi 30.000 seguidores en Instagram. En esta plataforma les habla de sus alegrías y preocupaciones, sus proyectos profesionales, les sorprende compartiendo acertadas fotos en bañador y también utiliza sus redes sociales para mostrar sus indignicación con ciertos temas, como el tiempo que tuvo que esperar a ser atentida tras sufrir un ataque de ansiedad.

La actriz acabó la tarde-noche del lunes 11 de julio en el Hospital de la princesa y así lo compartió en un Stories en el que se ve su brazo con una pulsera identificativa desde la sala de espera del hospital público madrileño De la Princesa. "Buena esa de que me esté dando un ataque de ansiedad y tenga que estar esperando", escribió la prima de la princesa de Asturias.

Stories

Carla, que podría no estar en el nuevo espectáculo de Rafael Amargo, no ha entrado en detalles del motivo por el que sufrió este ataque de ansiedad, pero si es un ejemplo a seguir en todo cuanto a salud mental. A sus 21 años, está acostumbrada a lidiar con sus 'haters'y lo hace sin insultos e intentando hacer ver el daño que hacen sus comentarios ofensivos.

El pasado diciembre, tras la muerte de la actriz Verónica Forqué, la sobrina de la reina Letizia denunció públicamente que no se hable lo suficiente de salud mental y pidió respeto por María, la hija de la actriz. "A raíz de eso de Verónica Forqué, muchos me escriben pidiéndome consejo para que le ayude a superar una depresión. En serio que me encantaría, pero no sé hacer esto… así que vaya a un especialista. Y esos otros que me hablan por decirme que de todo se sale, que es una opción porque siempre hay motivos para seguir luchando y cosas del estilo; le pediría, por favor, que estas cosas precisamente a mí no me las digan porque me sobrepasan y me remueven demasiadas cosas", escribió en Instagram haciendo referencia a la muerte de su madre, Erika Ortiz. Carla reconoció en una entrevista que no había superado la muerte de su madre: "Nunca se supera y menos de la forma en que me pasó a mí. Al final acabas aprendiendo a vivir con esto, pero tardas mucho".

