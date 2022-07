A una semana de su polémico discurso en el Orgullo, Isabel Pantoja sigue siendo protagonista de muchos debates y preguntas, en muchas ocasiones, retóricas. Con tan solo una frase de su discurso -"soy una más de ustedes"- ha puesto a todo el mundo patas arriba interpretando que había salido del armario, algo que ella misma ha negado a su entorno y con lo que, de hecho, se ha mostrado muy enfadada. "Mi madre se refería a que se une a la lucha del colectivo, pero en ningún caso sea ninguna declaración", aseguraba Isa Pi en los platós de televisión. Un revuelo sobre el que Lolita se ha pronunciado a su paso por 'Sálvame Deluxe' donde ha sido entrevistada por la nueva serie que lanzará en unos meses, 'Las invisibles', sobre las camareras de hotel.

"Todo lo que dice Isabel entra en cuestión. A veces no hay que buscarle tres pies al gato", aseguraba Lolita quien ha hecho un alegato a favor de las palabras de las que fuera su amiga, insistiendo en el significado que ella les ha dado desde el principio: "Ella creo que lo ha dicho apoyándolos".

Telecinco

"Cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera", comenzaba diciendo Lolita, "y si ella se ha escudado en las palabras que ha dicho María del Monte... porque las artistas es verdad que tenemos que darle las gracias al colectivo LGTBI, pero yo no puedo cuestionar a Isabel". Y es que, según ha confesado, Lolita podría suscribir las palabras de su ex amiga a pesar de declararse heterosexual: "siempre he pensado que sería feliz con una mujer, pero no se puede... soy hetero...", lamentaba entre bromas. "Probablemente pueda decir que soy una más del colectivo porque me he criado con ellos".

"Creo que lo hizo con el corazón, que lo quiso dar a entender es que estaba con todos ellos y más ahora cuando se han dicho unas cosas muy feas del colectivo", ha insistido Lolita, descartando que la tonadillera pronunciara estas palabras para provocar el debate: "Lo que menos la gusta, al menos la Isabel que yo he conocido porque llevo muchos años sin tratarla, es la polémica y los debates".

En este sentido, Lolita ha roto una lanza a favor de Isabel recordando que "no está pasando su mejor momento" y que está medicada por la depresión que tiene, tal y como anunció Isa Pi. "Hay que tener un poco de piedad porque la gente nos equivocamos y cometemos errores, pero ya está bien de ese machaque a la gente, vamos a dejarla un poco tranquila". Y es que, la muerte de Doña Ana le ha afectado mucho puesto que "a Isabel lo que la mantenía, con todo lo que le ha pasado, era su madre. Y creo que Agustín tendrá que hacer un doble esfuerzo por cuidarla, mimarla y protegerla".

Telecinco

Aunque ella misma confesaba que hace años que ya no tiene contacto con Pantoja, Lolita ha reconocido que "la sigo queriendo. Puedo estar más o menos decepcionada, pero tengo una grandísima admiración por ella como artista y mucho cariño por ella. Lo único que quiero es que ella sea algún día de su vida, feliz". Un sincero deseo que ha subrayado minutos después dejando caer los motivos por los que ya no se hablan: "Yo le sigo teniendo mucho cariño aunque no se haya portado como ha debido o no me haya llamado cuando me tenía que llamar. Es igual, en la vida hay que perdonarla y dejarla vivir. Tiene 66 años y hay que dejarla que respire, que se le arregle su vida, sobre todo su corazón y su alma que la tiene que tener deshecha".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io