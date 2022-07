A pesar de su baja tras su aparatoso accidente en 'Sálvame', Belén Esteban sigue defendiendo a muerte a su amiga Anabel Pantoja. La de 'Paracuellos' ha hecho un alegato a favor de la sobrina de Isabel Pantoja y ha lanzado un mensaje directo a Omar Sánchez. Después de conocer que la colaboradora de 'Sálvame' se encuentra nominada esta semana junto a Nacho Palau y que peligra su estancia en 'Supervivientes'. Belén ha tenido que escuchar de la boca de su también amiga María Patiño todas las críticas sobre su "gordi". Que si Anabel Pantoja es una de las famosas con más seguidores en Instagram, que si solo nos ha dado una historia de amor con Yulen, no ha sido una buena supervivientes, que si no merece ser ganadora de este concurso, que si imita la actitud de Belén Esteban.



En primer lugar, Belén ha defendido que su amiga es mucho más solidaria que el ex de Miguel y que Anabel jamás ha comido más que los demás en alguna prueba de recompensa, algo que si ha hecho Nacho Palau. Es dramática, llorona, pero ha dado el 100% en todo en pruebas, en compañerismo. "Me ha hecho llorar, me ha hecho reír", ha confesado la 'princesa del pueblo'.

Para después entrar a defender la relación de Anabel y Yulen. ¿Qué nos parece mal, que Anabel haya hecho una paja a Yulen? Que no ha matado a Manolete. Luego en el 'Deluxe' preguntamos que si mortero que si monedero, que si orgías... ¿Qué se confunde? Pues muchas veces, como todos en la vida. Yo he tenido muchas relaciones que no han salido bien. Pero, ¿quién nos dice que su historia de amor con Yulen no va a acabar bien?”, es parte de su alegato a favor de su amiga.

Belén Rodríguez también ha defendido a Anabel Pantoja diciendo que lo único que había aportado Nacho Palau de realidad es que tenía novio, una pareja que DIEZ MINUTOS descubrió en EXCLUSIVA.

Tras este confesión de su compañera, "sé que se me va a echar mucha gente encima que está todo el mundo con Omar", afirmaba Belén Esteban sobre el empresario canario. Y ha lanzado un dardo directo al exmarido de Anabel Pantoja: "Aquí el único que ha ganado dinero con la separación se llama Omar".

