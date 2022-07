Rocío Carrasco pretende no dejar títere con cabeza en 'El nombre de Rocío'. En un nuevo capítulo de la docuserie, la hija de Rocío Jurado se despacha a gusto contra Rosa Benito, a la que ya ha atacado en anteriores ocasiones, como al resto de su familia a los que ha calificado como "carroña". Tras hablar de su tía Gloria, a la que 'culpa' de la separación de sus padres; de José Ortega Cano y las "situaciones imperdonables" que tuvo con su madre; o de la relación de su padre y Raquel Mosquera; Rocío Carrasco ha sorprendido revelando un desplante que la por entonces mujer de Amador Mohedano hizo a su cuñada cuando ya estaba enferma.

Unas palabras que la peluquera no ha querido dejar pasar. Rosa Benito ha decidido defenderse de las acusaciones de Rocío Carrasco.

"He leído, que decían que me llamaste y no fui, alguien se lo puede creer??? Deje todo por ti!!! mi casa, mis hijos mi trabajo... ya ves que poca memoria tienen algunos, hasta te arregle para tu último viaje... Junto Con la enfermera que en ese momento estaba. Nadie más!!" ha escrito Rosa Benito en su perfil de Instagram, compartiendo una foto con su cuñada, desmintiendo se esta manera las palabras de la que fuera su sobrina política.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rosa Benito siempre ha defendido haber mantenido una relación de hermanas con Rocío Jurado y haber estado siempre dispuesta a ayudar a su cuñada en lo que hiciera falta. Por ello no está dispuesta que la que fuera su sobrina política.

Según las palabras de la madre de Rocío Flores, Rocío Jurado estaba en la cama cuando ella y Fidel entraron en su habitación y se la encontraron llorando: "Nos dice: 'Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí'".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io