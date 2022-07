Desde que ha venido de 'Supervivientes', Kiko Matamoros no da a basto con las polémicas con respecto a su concurso. El colaborador se ha llevado muchas críticas por algunos comportamientos en la isla y, tanto los colaboradores de 'Sálvame' como otros rostros públicos han atacado fuertemente al madrileño. La que ha sido muy dura con Matamoros es Mercedes Milá, que no le temblaba el pulso para publicar en sus redes sociales su opinión sobre dos concursantes: Kiko Matamoros y Mariana. Ambos tuvieron una delicada pelea y la periodista comunicó por las redes la decepción con el colaborador. ¿Cómo le sentará la respuesta a la presentadora? "Me la sopla Kiko Matamoros".

Telecinco

Este lunes 18 de julio, tras haberse hecho un 'Deluxe' este fin de semana, Kiko Matamoros seguía respondiendo a preguntas que se quedaron en el tintero. Entre esas preguntas estaba la opinión del colaborador sobre la ex presentadora de 'Gran Hermano': "Me he acordado que cuando íbamos al colegio, una de las cosas que estudiábamos en literatura eran las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y hay unos versos que dicen 'como es a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor'. Se lo dedico. Un beso guapa, y no te voy a contestar porque te respeto mucho. Ella se ha cebado con gente muy débil, anónima, que ha echado de los platós... Es una mujer que no ha sabido asimilar que el tiempo pasa y pasa para todos y que hoy estás aquí y mañana no", contaba.

En el 'Deluxe', Kiko también tuvo unas palabras para la Milá: "Es su opinión, la respeto, es una profesional contrastada del medio. Yo también podría contar cosas de ella que a lo mejor modificaban la imagen que la gente tiene de ella. Pública ha sido su trayectoria y pública ha sido la mía, ella puede decir lo que le dé la gana y yo podría tener el derecho a contestarle y no lo voy a hacer". ¿Habrá tormenta o quedará aquí la cosa? Lo que si es seguro es que ambos personajes son duros de roer.

