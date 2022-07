No cabe duda que uno de los alicientes de esta temporada de Supervivientes es la gran historia de amor entre Yulen y Anabel Pantoja, la cual ha tenido tantos detractores como defensores entre los seguidores del concurso. Entre los defensores se ha descubierto por sorpresa a Mercedes Milá, periodista y gran conocedora de reallities por su experiencia como presentadora de 'Gran Hermano', ha hecho un alegato a favor de la relación entre los dos concursantes a quienes ha defendido a capa y espada. "¿Tan difícil es entender que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo una preciosa historia de amor en Supervivientes?", ha asegurado a través de sus stories. Un alegato en el que ha destacado que "es tan claro lo que les está pasando que solo la gente que no ha vivido algo semejante, es incapaz de solidarizarse con ellos y disfrutar de lo que tan generosamente nos están mostrando", ha añadido, criticando a todos los detractores de la pareja duramente.

El hecho de que comenzaran su historia de amor ya en el hotel de la preconvivencia o las incursiones de la madre de Yulen en los platós de televisión, ha hecho que muchos la critiquen y pongan en duda los sentimientos de ambos. "La historia de Yulen y Anabel que tan bien entiende Ana Luque, genial concursante con la que me iría a vivir, necesita libertad", ha asegurado.

Por otro lado, ha tenido también palabras para Merchi, la madre de Anabel Pantoja, a quien la prima de Kiko no hacía más que pedir perdón en reiteradas ocasiones por si había decepcionado a su madre tras haber consolidado su relación: "Si yo fuera Merchi solo le diría palabras de cariño. Su hija se ha enamorado y eso nunca puede ser malo".

En las diferentes stories, Mercedes Milá ha destacado todos los gestos de complicidad que ambos han compartido a lo largo de la convivencia y que no hace más que mostrarse en los vídeos que se destacan del programa Supervivientes. "Yo les agradezco que nos dejen compartirlo porque no hay nada más bonito", ha asegurado.

También ha tenido unas palabras para Kiko Matamoros, el último parásito de la isla, "de esa forma su veneno abandonó las islas de Honduras". "No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, difícil, negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido en sus días", ha asegurado la periodista quien, a pesar de todo, ha destacado la defensa de Marta López Álamo, "a veces, ni ella misma pudiese creer lo que veía y oía".

