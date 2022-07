Marc Calderó sigue los pasos de Sonsoles Ónega y se marcha de Mediaset. A diferencia de Sonsoles que se marcha a Atresmedia, Marc ha aceptado una oferta de RTVE para presentar un programa de actualidad, según Fórmula TV. Este fichaje se suma a la revolución que se vive en la cadena de Telecinco desde la marcha de Sonsoles.



Marc era normalmente el sustituto de Sonsoles Ónega cuando ella estaba de vacaciones y así se había anunciado para este verano, tras el fichaje de Sonsoles por otra cadena. Y es que Marc Calderó llevaba ya varios años ocupándose del espacio en ausencia de Sonsoles. De hecho, el catalán se había ganado el cariño del público tanto en esta labor como en sus tareas de reportero de calle, por su espontaneidad. Además, se hizo viral debido a un lapsus hablando de la información del tráfico que se tomó con muy buen humor.

Sin embargo, este lunes 18 de julio era Joaquín Prat quien tomaba las riendas del espacio de mediodía. Y eso que para Prat suponía enlazar 'El programa de Ana Rosa' directamente con este otro programa.

Sin embargo, parece ser que Joaquín estará en el programa sólo hasta agosto para irse después de vacaciones y regresar en septiembre. Y es que desde agosto será Miquel Valls quien presente 'Ya es mediodía'.

Desde que en la tarde del 11 de julio se anunció el fichaje de Sonsoles, se están viviendo momentos de cambios constantes en Telecinco. De hecho, Joaquín ha tenido que ponerse al frente de 'Ya es mediodía dejando su puesto en 'Cuatro al día'. Lo hacía con pena pero enviando sus mejores deseos a su sustituta, Ana Terradillos, con quien hasta ahora compartía plató en 'El programa de Ana Rosa'.

