Mediaset lleva unas cuantas semanas jugando a las "sillas calientes". Donde hace apenas unos días se sentaba un presentador ahora ya hay un nuevo ocupante. La revolución de salidas de personal y la consiguiente reestructuración de su plantilla en los diferentes programas de actualidad está dejando un nuevo panorama informativo en los magazines de sus dos cadenas.



Tras el anuncio del fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia, el conglomerado mediático ha tenido que remodelar la distribución de algunos presentadores para liderar sus formatos estrella en información. Así, desde el lunes 18 de julio, se han aplicado cambios en El programa del verano, que queda a cargo de Patricia Pardo y Marc Calderó, aunque este último también prepara su marcha de Mediaset, en su caso a TVE, para presentar un programa de actualidad; Cuatro al día ya tiene a Ana Terradillos al frente y Ya es mediodía está presentado por Joaquín Prat, que compatibiliza su nueva labor con El programa del verano hasta sus vacaciones, en el próximo mes de agosto.

— Miquel Valls (@miquelvalls) July 18, 2022

Ya es mediodía: Miquel Valls será el sustituto de Joaquín Prat como presentador durante el mes de agosto

La lluvia de cambios al frente de los magazines de Telecinco y Cuatro obligan a remodelar las vacaciones a varios de los trabajadores de la cadena afectados, pero Mediaset tiene previsto cubrir sus ausencias para que todos gocen de algún descanso. Por eso, ante las próximas vacaciones estivales de Joaquín Prat, que ahora hace doblete en el canal principal del grupo de Paolo Vasile, han buscado un sustituto de la casa que le tome el relevo durante el mes de agosto.

El elegido es Miquel Valls, que cogerá el testigo al frente de Ya es mediodía el próximo lunes 1 de agosto. El catalán lleva ya unos años vinculado a Mediaset, donde ha sido reportero del El programa de Ana Rosa y En el punto de mira. Entre tanto, el periodista también presentaba su propio espacio de entretenimiento en 8TV de Cataluña, 8Maniacs. Por si fuera poco, Valls también es conocido por su faceta como escritor gracias a su libro El hilo rojo.

