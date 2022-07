Santi Millán fue durante días el foco mediático debido a un vídeo sexual que se difundió por internet. El presentador de 'Got Talent', que acaba de iniciar las grabaciones de la octava temporada con Paula Echevarría como novedad en el jurado, se convertía en 'Trending Topic' por ese vídeo sexual en el su mujer no era la otra protagonista. Todavía no se conoce cómo se ha hecho público ese vídeo íntimo del actor pero podría ser que Santi hubiera sido víctima de un hackeo en su móvil.

A principios de Julio, el actor reaparecía en redes sociales y publicaba contenido con total normalidad. En concreto Millán publicó una foto con su mujer disfrutando de un festival de Barcelona con una leyenda muy escueta que despertaba todo tipo de comentarios entre amigos y seguidores. Su mujer sí que quiso pronunciarse al respecto mandando un comunicado vía Instagram dando a entender que conoce perfectamente la situación.

Parece que la pareja ha pasado página y ahora se encuentran disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Menorca. Se podría decir también, que para confirmar que están bien y para demostrar que se ríen de la situación, Rosa Olucha colgaba una foto en stories en dónde se puede ver a su marido desnudo en un barco.

"Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal, explicaba la mujer del actor nada más salir el vídeo.

