Este 21 de julio ha sido un día diferente en 'Sálvame'. Nadie se imaginaba quién iba a aparecer a las 16:00 horas abriendo el programa. Sabemos que Jorge Javier Vázquez está de baja para recuperar su afonía y quiénes les sustituyen ahora son Terelu Campos y María Patiño. Ninguna de las dos se encontraba en plató, sino que quién cogía los mandos del programa era, nada más y nada menos, que Isa Pantoja. La joven ejercía de presentadora y no lo hacía nada mal.

"Buenas tardes, espero que no echen de menos a María Patiño porque yo ocupo el mismo espacio en su pantalla. Se estarán preguntando qué es lo que hago yo en Sálvame. Durante estos 13 años se ha hablado muchísimo de mí, a veces bien y otras no tan bien", comenzaba diciendo Isa Pantoja mientras en el pantallón aparecía María Patiño simulando estar amordazada en un zulo.

"Hemos tenido una relación complicada pero los amores reñidos son los más queridos y quiero muchísimo a mi prima Anabel. Por ella estoy hoy aquí. Por primera vez, me siento en el plató de 'Sálvame' con un objetivo: conseguir que se salve y llegue a la final de 'Supervivientes'. Por María Patiño no se preocupen que está divinamente", zanjaba entre risas la joven.

Luego todo volvía a la normalidad, y es que Isa simplemente se sienta en el programa cómo colaboradora. María Patiño volvía al plató como una reina cogida en brazos por sus compañeros y dejando claro que ese es su sitio. Ya fuera de bromas, la presentadora le reconocía a la joven que lo había hecho muy bien y que hablarían de muchos asuntos, y no solo del concurso de su prima.

