La ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' Jennifer Lara ha visto su vida convertida en un verdadero infierno, algo que ni en sus peores pesadillas creyó que ocurriría cuando tuvo a su primera y única hija en 2019 con su ex, Héctor Olalla, y es que, tras una ardua batalla judicial por la custodia tras su separación, que reveló el pasado mes de marzo en televisión para intentar hacerse oír, la joven ha perdido la custodia de la pequeña por un auto de una jueza que le obligaba a entregar a la niña a su padre "inmediatamente" "con auxilio de los Cuerpos de Seguridad del Estado". Un momento que la joven ha querido grabar para dejar constancia del dolor que le ha tocado vivir. El vídeo, advertimos, es demoledor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al parecer, según contó la propia Jennifer meses atrás, su ex le hizo firmar un convenio regulador que ella no leyó bien, y que incluía una cláusula por la que si ella abandonaba Valladolid, donde ambos residían, perdería la custodia, algo de lo que, dice, se enteró cuando ella se mudó a Alicante por trabajo y empezaron sus problemas.

"Me entero de que si me desplazo fuera de Valladolid, la custodia completa se la quedaba él. Yo nunca llegué a entender eso, nadie me explicó lo que significaba ese párrafo", contó en 'Viva la vida', donde añadió que no entendía por qué su ex actuaba así, ya que "esta persona llevaba un año sin saber de su hija, y yo jamás le he prohibido tener contacto con ella", algo que él ha negado desde marzo. "Me intenta anular como madre, que es lo peor que se le puede hacer a una mujer que ha tenido hijos", ha revelado recientemente ella en sus redes sociales.

A los pocos meses de nacer la pequeña -según la versión de Jennifer y ha confirmado su madre-, el padre de la pequeña dejó la casa "y ya estaba con otra". Un supuesto abandono del hogar que ha sido la baza de Jennifer para no perder la custodia de su hija, pero finalmente no ha surtido efecto: ahora ha perdido la custodia de la pequeña, a la que reconoce que le van a "crear un trauma", y se la han entregado exclusivamente a su progenitor. Él se defendió en sus redes sociales:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rota de dolor, gritando y llorando, Jennifer se ha tirado al suelo en el momento en el que los Servicios Sociales y Héctor Olalla se han llevado a la pequeña, que también lloraba desconsolada, en un coche con la ayuda de la Policía para después sufrir un ataque de ansiedad. La joven ahora no sabe cómo va a seguir adelante y lo único que quiere es seguir luchando para llegar a un acuerdo: "En el recurso dije que volvía a Valladolid y que vale, que la entregaba, pero lo único que he pedido ha sido una entrega progresiva con una terapia psicológica y se me ha denegado. No pueden coger a una niña de dos años y entregársela a un padre que no la conoce".

Jennifer seguirá luchando para recuperar a su hija

"Hijo de p*ta": con estas duras palabras han calificado Jennifer y su madre al padre de la pequeña, con el que la mujer tuvo oportunidad de hablar para preguntarle por qué le hacía eso a la niña y a Jennifer: "Me agachó la mirada", ha revelado la madre de la joven. Ahora la ex tronista no sabe qué puede pasar en el mes que tiene que esperar para volver a ver a su pequeña por el periodo vacacional, aunque después podrá verla dos fines de semana alternos al mes si el padre cumple el convenio: "¿Cómo es posible que se haya llegado a esto?", se pregunta mientras se queja de que la jueza no la ha escuchado y denuncia que no se ha tenido en cuenta en ningún momento el bienestar de la menor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io