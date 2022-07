Raquel Mosquera ha querido explicar el motivo de su ausencia en los últimos programas de 'Viva la vida'. Ante la cancelación del espacio presentado por Emma García han sido muchos los rumores que han surgido en relación a la desaparición de la ex de Pedro Carrasco en el espacio y más después del 'tirón de orejas' de la presentadora vasca. De hecho, desde su mismo programa señalaban que la peluquera "no está en condiciones de dar la cara'. Unos rumores que ella ha querido hacer frente publicando unas palabras en sus redes sociales que no dejan lugar a dudas.

Raquel comienza agradeciendo el cariño de sus fans y explica que se encuentra "muy bien, fuerte y en uno de los mejores momentos de su vida". La peluquera ha querido explicar que la única razón que le ha llevado a no despedirse personalmente de su público y de sus compañeros de 'Viva la vida son motivos laborales: "He preferido descansar, relajarme y dedicar el poco tiempo que tengo a mi familia. Ya que en mi centro de belleza, tengo alguna profesional de vacaciones y otra de baja. Y el domingo, es el único día que tengo para descansar".

Después, ha querido agradecer a todo el equipo de Viva la vida la oportunidad que le han dado de volver a la televisión. "Estoy muy agradecida al programa @vivalavida por darme la oportunidad de poder trabajar y colaborar con ellos. Al director Raul, la presentadora Emma García y volverme a poder reencontrar con profesionales como Marisa Martin Blázquez y también el equipo de dentro y fuera de las cámaras. De ninguna de las maneras, digo que la prensa me quiere mandar al hospital. eso lo dice una personita, que siempre transgiversa mis palabras. Todo el mundo sabemos a quienes les gustaría que yo Terminase en el hospital. Muchos besos y un abrazo muy grande, para todo el equipo de viva la vida!!! Y para todos vosotr@s 😘😘😘🥰❤️🙏 Yo nunca digo adiós, digo hasta pronto!!!🙌".



Con estas últimas palabras no sabemos si se dirige a Rocío Carrasco, pero lo cierto es que ambas viven en una guerra encarnizada de acusaciones. La hija de Rocío Jurado la señala en su documental y ella responde a través de la televisión y las redes sociales.

El mensaje de Raquel Mosquera

