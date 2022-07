El fenómeno Operación Triunfo cumple 21 años y con él, la carrera de muchos de los artistas que salieron de la primera edición de este concurso de talentos, entre ellos, Manu Tenorio. Ahora, con la perspectiva del tiempo, el andaluz ha dejado atrás el hermetismo con el que evitaba hablar de su vida y sus pensamientos y ha confesado cómo se sentía en esos momentos en los que salía al mundo exterior después de meses aislado en una academia de música. "Me causó un shock psicológico muy fuerte", confiesa el cantante quien ha sido consciente de lo que supuso para él con el paso de los años.

Después de que Rosa López confesara que se sintió desbordada en aquellos años, su compañero de talent ha subrayado sus palabras -tras haber hecho declaraciones en las que parecía ponerlas en entredicho- confesando que también tuvo problemas a la hora de adaptarse a su nueva realidad. Y es que, todos sufrieron un tsunami en sus vidas debido a la fama que les causó el formato.

"En la carrera de cualquier artista las cosas se van sucediendo de forma paulatina, pero ese desbordamiento de popularidad me causó un shock psicológico muy fuerte. Es algo que he descubierto con el tiempo. Esa popularidad me dio mucho miedo, es que nos conocían hasta en México", ha confesado Manu a Toñi Moreno en el programa 'Déjate querer'.

Sobre el concurso, el cantante ha confesado el muy buen recuerdo que le dejó el "roneo" con Nuria Fergó con el que ha realizado un trabajo recientemente, algo que aunque se sospechaba nunca se había confirmado hasta que ella no lo hizo hace unas semanas. Y también ha tenido un recuerdo para Álex Casademunt, dedicándole unas emotivas palabras: "Era muy optimista, tenía mucha energía. Era el más talentoso de nuestra edición. Hizo también series, tocaba la guitarra, el piano, componía... Se fue demasiado pronto porque le quedaban muchas cosas por hacer". Tal era el cariño que le tenía que "todos los que estábamos en Madrid entendimos que lo que había que hacer era coger las cosas e ir a Barcelona".

En su entrevista más sincera también ha puesto sobre la mesa que en sus primeros años de popularidad huía de los periodistas porque "todos se te acercaban porque querían algo", lo que le hizo muy reacio a todo el mundo. Sin embargo, casualidades de la vida quisieron que él se enamorara de una periodista: "Tenía muchos satélites alrededor y tuve paciencia. Después de esa entrevista estuvo pico pala poco a poco porque sabía que era una mujer que merecía la pena conocer", explica Tenorio sobre su ahora esposa.

