Miki Nadal está dejando atrás sus peores momentos gracias a la dulce relación que vive con Helena Aldea, su actual novia. Después de que el pasado mes de marzo anunciara que iban a ser padres, la pareja ha hecho un nuevo anuncio de calado al respecto de su relación y es que el cómico ha publicado a través de sus redes sociales que ha pedido matrimonio a su novia, y lo ha hecho rodeado de sus amigos en un emplazamiento muy especial para la pareja y para su íntima amiga: Cristina Pedroche.

Tal y como ha confesado a través de una publicación en Instagram, la pedida de mano ha sido todo un éxito y lo han hecho en el restaurante StreetXO, regentado por Dabid Muñoz y Cristina Pedroche, lugar en el que se conocieron hace ya más de dos años. Una pieza clave en su relación debido a la amistad que une a las dos parejas, no en vano Cristina fue su celestina. "Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros", escribía el cómico.

Además, el actor ha querido explicar lo dulce de su momento: "Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche".

Cristina Pedroche, que estaba presente en la pedida de mano, ha sido una de las primeras en reaccionar a esta publicación: "Me muero de amor", escribía. Junto a ella también se alegraron sus excompañeros Chenoa, Lorena Castell, Boticaria García, Ángel Martín, Anna Simón o el actor Iván Sánchez: "Estás de un romántico que asusta 😜 Enhorabuena querido ❤️", escribía el actor.

