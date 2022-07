Toñi Moreno ha querido ser generosa con sus fieles seguidores y en su cuenta de Instagram publicaba un vídeo en donde recoge las preguntas más hechas a la periodista. Ella es sincera y natural, por lo que contestar con educación no le cuesta nada. Siempre ha sido ella la entrevistadora en muchos de los programas que ha conducido. Ahora le toca a ella responder a las preguntas más íntimas de sus seguidores.

Hace pocos días, la presentadora confesaba que aceptarte tal y como era es algo complicado. Con la declaración que hizo María del Monte en Sevilla, la andaluza se animaba a abrir su corazón:"Yo soy una persona que nunca ha salido del armario. Me han echado a patadas", indicaba reconociendo que en el colegio las monjas le decían que eso era pecado. "Eso lo tenía a hierro hasta hace un cuarto de hora, tengo 46 años", explicaba.

¿Qué le han preguntado a la periodista? Nuevos proyectos, cómo era su padre, cómo recuerda su primer amor... bastantes preguntas interesantes que Toñi Moreno no dudado en contestar mientras la maquillaban dos personas muy queridas por la periodista. Una de las preguntas que más se ha repetido son las relacionadas con el amor. ¿Esta Toñi Moreno enamorada? La andaluza ha contestado que en estos momentos no está enamorada pero que tampoco se cierra a ello.

Toñi Moreno también ha reconocido que por amor nadie muere, que su asignatura pendiente es llevar una dieta equilibrada y que su padre era la persona más maravillosa que existía en la tierra.

