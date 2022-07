Almudena Cid ha reaparecido junto a Pablo Carbonell para presentar el Cinesa Summer Experience-Madrid. Un evento muy especial en el que ha coincidido con otros famosos como Marta Riesco, Ion Aramendi o Malena Gracia. La ex gimnasta se ha mostrado muy feliz por el momento que está viviendo, una aparición que se ha producido después de que saliesen a la luz unos rumores que aseguraban que ella ya había conseguido rehacer su vida junto a Gerardo Berodia, al que conoce desde hace varios años.

La actriz no ha dudado en pronunciarse sobre este asunto dejando claro el tipo de relación que existe entre ellos. "No, no tengo nadie especial, tengo amigos. Es una amistad que conocí hace mucho tiempo", ha asegurado recalcando que lo único que les une es una bonita relación de amistad. Unas palabras con las que ha querido zanjar todos los rumores.

Almudena Cid ha confesado que ahora está centrada en disfrutar de los días que le quedan de verano, y es que cuando acabe tiene varios proyectos que poner en marcha. "Me quedan ya solo cuatro o cinco días de vacaciones porque tengo que escribir, tengo que hacer una entrega en diciembre y voy un poquito tarde", ha indicado. De esta forma, parece que tras el éxito de su obra 'Acompáñame', la escritora ya se encuentra inmersa en su siguiente libro.

Además, este no es el único trabajo que tiene en marcha, y es que pronto podremos verle de nuevo encima de los escenarios. "Empezamos otra vez con la gira de teatro de 'Una historia de amor', igual también estoy de cover en 'Ladys Fútbol Club', que eso sería genial", ha reconocido.

Sin duda, un gran número de proyectos que comenzará después de haber tenido tiempo para descansar tras un año convulso desde que anunció su separación con Christian Gálvez, que hace pocos días aparecía por primera vez en un plató de televisión junto a Patricia Pardo. "He hecho un poco de gira. He estado en Galicia, Portugal, Granada, Málaga". Unos destinos a los que también se suma el tiempo que pasó en Ibiza junto a un amigo. En cuanto a su vida sentimental parece que, de momento, no tiene ganas de comenzar una nueva relación, y es que ella ya tiene claro quién es el hombre de su vida.

