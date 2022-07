María Toledo y Esaú Fernández están de enhorabuena. La pareja ha anunciado a través de sus redes sociales una gran noticia: están esperando a su primer hijo. La cantautora y el diestro han mostrado la gran felicidad que sienten al saber que serán padres primerizos cuatro años después de haber celebrado una gran boda. Un momento muy especial que han compartido el mismo día que la pianista ha celebrado su 39 cumpleaños.

"Hoy es mi cumpleaños y el mejor regalo que la vida me podía enviar es un bebé. Todavía no nos lo creemos pero yo ya voy notando que crece dentro de mí y es una sensación que no sé explicar con palabras. Mi marido y yo estamos deseando que llegue nuestro bebé", ha escrito María Toledo a través de una publicación en sus redes sociales en las que se le puede ver muy feliz junto a su marido y a una gran tarta en la que se puede leer "felicidades mamá".

Cedida

Por ahora, se desconoce el sexo del bebé aunque la pareja no ha dudado en hacer su primero posado junto a una ecografía del pequeño. Sin duda, una gran noticia que ha provocado que sus seguidores no duden en mostrarle su alegría. Una publicación a la que también han reaccionado algunos famosos como Rozalen, Sofía Ellar o Rocío Peralta, que no han dudado en darle la enhorabuena con mensajes llenos de cariño.

Cedida

Lo cierto es que María está muy emocionada y no ha dudado en expresar cómo se siente. "Ya sé la sensación que tiene una mujer cuando tiene dentro a su bebé. Te cuidaré, te enseñaré los mismos valores que a mí me enseñaron de pequeña. ¡Cuánto valoro a mi padre y mi madre! ¿Cómo sonará en tu boca Mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. Mamá…", ha indicado mostrando lo ilusionada con la feliz noticia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io