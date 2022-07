La guerra familiar que protagonizan Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila está más caldeada que nunca. Este pasado fin de semana, la gaditana se volvía a sentar en el plató de 'Viva la vida' para actualizar cómo se encuentran los ánimos en su casa. Los problemas vienen de la mala relación que tienen Ana María y Gloria Camila, tanto es así que la colaboradora confesó en el programa que la joven puso impedimentos para volver a tener un hermano. Cuando se puso sobre la mesa que la pareja pudiera tener un segundo hijo, fue Gloria Camila quien mostró que no quería: "A Gloria Camila no le hacía gracia que tuviéramos otro hijo juntos, no lo veía", aseguraba la diseñadora.

A pesar de todo este revuelo, las buenas noticias llegan para la familia. En concreto es Gloria Camila la que tiene un nuevo proyecto entre manos que puede que la anime de todo este mal rollo. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado será una de las colaboradoras fijas del programa de fin de semana que Telecinco estrena el sábado 30 de julio. Miguel Ángel Nicolás contaba en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' que la joven lleva más de un mes en silencio y que lo que va a hacer en ‘Ya es verano’ es trabajar.

¿Cómo sentará esto a la familia? Va a ser inevitable que Gloria Camila no hable de todo lo que está pasando. Su padre, lleva una temporada estallando contra la prensa pidiendo que le dejen al margen de la polémica. ¿Removerá todo de nuevo Gloria Camila en su nuevo puesto de trabajo?

