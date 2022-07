Ana María Aldón concedió una contundente entrevista en el programa 'Déjate querer'. Una conversación con Toñi Moreno que, con solo ver el avance, ya podíamos intuir que traería cola. Y después de verla lo hemos confirmado. En ella habló de los problemas en su relación con Ortega Cano y del bajo momento de ánimo en el que se encuentra, el cual le ha llevado a una gran depresión en la que ha pensado incluso en quitarse la vida. Pero no solo eso, también habló de Gloria Camila y de la relación que mantienen con ella tanto la diseñadora como su hija, Gema. Ambas confirmaron que ninguna de las dos mantenía el contacto con la hija de José Ortega Cano por "muchas cosas" entre las que destacaban "faltas de respeto" que no habían sido frenadas por el torero, algo que le ha dolido mucho a Ana María: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe".

Getty Images

Ahora, ha sido Gloria Camila quien ha contestado a las declaraciones de las Aldón, y lo ha hecho a través de las redes sociales puesto que se encuentra en el extranjero de boda. Por la mañana, y todavía con el café del desayuno en la mano, la joven se hacía una fotografía con la que contestar a la mujer de su padre: "Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente", se podía leer.

Instagram

Una dura sentencia con la que Gloria señala directamente a Gema y Ana María de tener actitudes con ella a día de hoy que no la están gustando. ¿Sería este el motivo de la visita de Gloria al domicilio de su padre cuando este no estaba? A día de hoy no ha trascendido lo que se habló en esa casa, si es que se habló.

