La familia Ortega Cano-Aldón atraviesa uno de sus momentos más complicados, su matrimonio se encuentra totalmente resquebrajado. Aunque Ana María Aldón se empeña en negar su separación con José Ortega Cano se encuentran cada vez más distanciados. Ahora se han unido un personaje más a esta saga familiar y esta no es otra que Gema Aldón. La hija de la diseñadora ha concedido su entrevista más polémica y no ha dejado indiferente a nadie. Gloria Camila ha querido contestar a la hija de Ana María Aldón.

La joven se ha sentado en el plató de 'Ya es verano' para repetir que los problemas familiares se solucionan en casa. Aunque ella no está molesta porque Gema se siente en un plató, lo que le molesta es que luego los problemas no se resuelvan en la intimad. La colaboradora de televisión ha dejado claro que ella ha intentado hablar varias veces con Ana María de todo lo que ha sucedido en los dos últimos meses, pero que no ha habido respuesta por su parte.

"A mí quien me importa es mi padre. En un plató no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme sin insultos y sin nada", han sido las palabras con las que Gloria ha respondido al demoledor mensaje que le envió Gema hace unas semanas.

La hija de Rocío Jurado se ha mostrado tajante con la hija de la mujer de su padre. "Yo recibo el mensaje, lo leo y decido no contestar. Considero que las personas van cambiando y van aprendiendo de sus errores. Si me mandas ese mensaje hace cuatro años entro al trapo, pero ahora lo que quiero es suavizar la situación y no me voy a poner a ese nivel. También consideré que no era ni el momento ni el lugar".

Aunque ha dejado claro que no ha denunciado a la hija de Ana María, simplemente lo ha puesto en manos de su abogado para que esté al tanto de todo. También tuvo que enseñárselo a su padre: "Mi padre evidentemente alucina por las palabras y los insultos. Él no se lo espera. Me dice que no entre y no conteste".

Por otra parte se pone en el lugar de Gema aunque no entiende su actitud. Ella siempre se ha portado muy bien con ella y con su madre. "Intento entender que a ella como hija hay cosas que le duelan como a mí como hija. Por eso intento suavizar las cosas", ha afirmado los motivos que pueden haber provocado en Gema esa reacción, aunque cree que ha sido todo un mal entendido.

"Después de mis palabras en 'Ya son las ocho' diciendo que no me pondría sus diseños, llamé a Ana para hablar las cosas y nunca se ha producido esa conversación", explica Gloria aunque entiende que Ana María necesite en estos momentos ayuda psicológica y la apoya para ponerse en manos de un especialista.

La hija de Rocío Jurado niega que ella nunca ha humillado a Ana María ni nadie de la familia lo ha hecho: "Solo he dado mi opinión cuando algo no me parecía bien". Los colaboradores no entienden entonces de dónde viene esta guerra familiar, a lo que Gloria se une: "Yo tampoco lo entiendo".

Respecto a si su padre ha visto la entrevista del 'Deluxe', Gloria dice que no. José Ortega Cano está muy bajo de salud y no quiere hablar con él de estos temas para no sumarle otra preocupación. La joven se empeña en pedir perdón a los reporteros por haber presenciado su mal humor cuando se ha alterado en plena calle ante sus preguntas. Eso sí, Gloria se rompe al escuchar las palabras de su padre porque no se encuentra nada bien. "Está pasándolo mal, pediría más suavidad a la hora de tocar temas", ha afirmado la joven.



