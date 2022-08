Ana Boyer ha reaparecido acompañando a su marido al torneo Villa de El Espinar. La hija de Isabel Preysler no duda en ir cada vez que puede a los partidos que disputa Fernando Verdasco, y es que ya ha mostrado en más de una ocasión lo orgullosa que está de él y de todos los éxitos que ha logrado alcanzar. Ahora, durante esta cita deportiva tan especial, la pareja no ha dudado en hablar sobre algunas de las dudas que se han planteado sobre Tamara Falcó ¿Pasará pronto por el altar? ¿Cuándo va a operarse? Descubre todo lo que han dicho sobre estos y otros temas haciendo click en el vídeo.

Lo cierto es que tanto Ana Boyer como Tamara Falcó han tenido numerosas bodas durante estas últimas semanas. De hecho, hace poco vimos cómo la hija de Miguel Boyer acudía junto a su marido a la boda de Laura, prima del tenista, en la que coincidieron con la actriz Dafne Fernández. Una cita a la que asistieron mientras Tamara Falcó disfruta de unas increíbles vacaciones en Mallorca junto a su chico antes de que se estrene su nuevo proyecto.

La hija de Carlos Falcó está a punto de estrenar un 'reality' sobre su vida en 'Netflix'. Un nuevo proyecto que nos permitirá conocerle mucho más ¿Aparecerán también Ana Boyer y su marido? No te quedes sin saber qué han dicho sobre esto haciendo click en el vídeo.

De momento, mientras ese día llega, Tamara Falcó está intentando cuidarse debido al problema de salud que sufre y que podría hacer que tenga que pasar por quirófano, algo sobre lo que su hermana también ha querido hablar. "Está igual", ha reconocido dejando claro que no parece haber todavía ninguna mejora en este aspecto.

