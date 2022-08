La periodista Patricia Pardo ha disfrutado este año de grandes cambios personales y profesionales que le han llevado a vivir una primera mitad de año muy dulce. Y es que la reportera ha ocupado el puesto de Ana Rosa Quintana durante la baja de la periodista en su programa por su tratamiento contra el cáncer, algo con lo que Patricia Pardo ha sido siempre muy optimista. Así, el gran público ha podido verla sentada a la mesa principal y capitaneando el programa en el que ha trabajando en los últimos años, lo que le ha dado un aumento de la popularidad y el cariño de la gente.

Ahora que empiezan sus vacaciones, en DIEZ MINUTOS hemos querido hablar con ella para que nos cuente cómo ha vivido esta situación en primera persona, pasando de ser una reportera que hacía guardias para encontrarse con los personajes públicos en la calle, a ver cómo los paparazzi la buscan en su entorno más cercano. Un cambio del que nos habla en el vídeo que hay sobre este artículo. ¡No te lo pierdas!

Además, Patricia Pardo nos confiesa cómo descubrió que quería ser periodista y qué es lo que le rondaba en la mente mientras se debatía si matricularse en la carrera que le ha dado la popularidad de la que goza hoy, qué es para ella el éxito y dos grandes secretos: un deseo y algo que cambiaría de su vida. Dos intimidades que no ha dado en darnos a conocer en este test de los famosos que puedes escuchar en el vídeo. ¡Dale al play!

