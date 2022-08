Omar Sánchez está en el foco de la noticia. En las últimas semanas hemos conocido que el surfista podría tener una nueva ilusión y estar viéndose con una chica, en concreto, con Raquel Lozano, ex concursante de 'Gran Hermano', y amiga del ex 'Superviviente'. Una información que él mismo ponía en duda en su paso por 'Déjate querer' cuando aseguraba que "es una amiga como otras", algo que no sentó nada bien a la joven quien contestó a través de las redes sociales aunque rectificó rápido. Palabras que Omar matizó a una llamada de Rafa Mora en 'Sálvame'.

Ante toda esta historia, Terelu Campos ha tomado la iniciativa y ha llamado en directo a la protagonista sorprendiendo a todos al tener hilo directo con Raquel, quien ha respondido sin demora la llamada. Una conversación en la que se ha sincerado sobre la relación que está comenzando con el ex de Anabel Pantoja y las palabras del canario en ‘Sálvame’ sobre ella.

Instagram

“No es mi pareja, no es mi novio, nos estamos conociendo simplemente”, explica ella, quien añade que ninguno de los dos está viendo a nadie más durante este tiempo: “Eso es bastante importante, la verdad. Me parece que es lo normal, lo anormal es que dijese que conoce a otras cuarenta más”. Así, ha dejado claro que son más que una amistad puesto que se gustan: “Evidentemente, si empiezas a conocer a alguien y no te gusta, dejas de conocerlo, de hablar o llamar”, y es que a Raquel le gusta que Omar "tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y está siempre muy pendiente, no es nada pasota".

Además, ella se sincera sobre los que dicen que todo esto es un montaje: “Es absurdo, lo he pasado fatal con esto. Tiempo al tiempo, todo se verá si la relación sigue adelante”. Y sobre si se siente traicionada: “Evidentemente, claro que sí. Es muy fácil decir que quiero salir en los medios. Estoy muy a gusto con mi trabajo. Ahora estoy en un punto que no me viene bien. Aun así, me da igual, si estoy conociendo a alguien público tengo que aceptarlo”.

