Nacho Palau ya vuelve a la rutina. Después de tres meses aislado en Honduras luchando por Supervivientes y tras la grabación del debate final del concurso, el ex de Miguel Bosé ha llegado a su casa finalmente aterrizando poco a poco en su día a día. Un respiro después de este tiempo que le ha llevado a dormir finalmente en su cama y poder agradecer a todos los que hasta ahora han apostado por él el gran apoyo que le han dado. Un viaje que podría ser el motivo de su ausencia de la cena de ex concursantes. "No existen palabras para agradeceros", ha asegurado el finalista del concurso. Un apoyo que ha querido agradecer con un sorteo de su polo.

Con un vídeo en redes sociales, Palau ha dado las gracias a los grupos de Telegram y Twitter que se han formado alrededor de su figura para darle apoyo en el concurso, creándose hasta un club de fans cuya existencia Nacho desconocía. Eso sí, el concursante se ha disculpado por no haberlo dado todo en la final donde ha asegurado que no estaba al 100%, ni siquiera a la mitad de su potencial.

Y es que el concursante ha asegurado que estaba en tratamiento por una reacción alérgica que le hizo estar a mitad de todo su potencial. "Me han medicado con corticoides por esta reacción alérgica y fue un fastidio por no poder hacer la final que a mi me gustaría", explicaba Palau en el vídeo dedicado a sus seguidores. Finalmente, Nacho quedó tercero a pesar de haber superado las dos pruebas de la noche.

Además, ha compartido con sus seguidores lo que ha guardado en las maletas, en las que se ha guardado no solo algunos souvenirs de Honduras como caramelos y golosinas para sus hijos sino también el menaje que han usado en la isla. Ahora será momento de disfrutar con su novio Cristian Vilella, que tanto ha echado de menos en la isla.

