Paula Echevarría disfruta hoy por todo lo alto y es que cumple 45 años en un momento muy dulce. Cada día más enamorada de Miguel Torres, disfruta de su primer hijo en común, Miguel Jr, de quien celebraron recientemente su bautizo, y de su pequeña Daniela, hija de su relación con David Bustamante con quien cuenta con una bonita amistad.

Después de la bonita felicitación que ha recibido de su hija, ha sido precisamente Miguel Torres quien la ha dedicado unas bonitas palabras en redes sociales donde ha abierto el álbum de fotos de la pareja para compartir solo algunas de las divertidas estampas que muestras su carácter más allá de las alfombras rojas. Además, el ex futbolista ha aprovechado para compartir un detalle de cómo le ha marcado el amor que siente por la madre de su hijo: su tatuaje. Y es que el malagueño tiene el nombre de la actriz tatuado en el antebrazo junto a un fecha, el 11 de abril de 2021, el día del nacimiento de su hijo, Miguel Jr.

"Feliz cumpleaños mi amor🎉😍!!! Eres la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener. Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos. ❤️ Te queremossssssssss muuuuuuchoo ❤️", ha escrito el ex futbolista. "GRACIAS mi amor!!! Los 3 sois mi motor y mi vida! Mi familia! ❤️ Os amo con locura!", le respondía Paula a través de los comentarios.

Celebridades tan dispares como Toni Acosta, Iker Casillas, Poty o Paco Roncero han aplaudido la felicitación del ex jugador de fútbol y celebrado el amor de la pareja: "Estoy in love con vuestro love", escribía Acosta. "Guapos, ganas de esta noche", decía Marta Carriedo, amiga de la pareja, y es que, para celebrar en gran momento vital, la actriz se verá esta noche rodeada de amigos y familiares.

