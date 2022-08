Mercedes Milá anda algo fastidia tras su accidente. La presentadora, aficionada al deporte de aventura, relataba en su perfil de Instagram el percance por el que acabó hospitalizada en Francia. Milá estaba haciendo una ruta en bicicleta cuando la picadura de un inocente bicho le hizo perder el control del manillar. "Me caí porque un tábano me picó y para defenderme del tábano solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una mata de zarzamora". En sus redes se la ha podido ver con cabestrillo, ya que se ha roto el húmero.

Aunque ha seguido haciendo su vida y parece que nada le para, la presentadora ha relatado a través de su perfil de Instagram que tendrá que pasar por quirófano. Mercedes Milá se ha tenido que someter a diferentes pruebas médicas y el diagnóstico es claro: tiene que pasar por quirófano de manera urgente.

"Mi médico, Rafa González-Adrio, me ha hecho un TAC. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", contaba la catalana. La ex presentadora de 'Gran Hermano' parece estar bastante preocupada por el asunto y, a parte, está los dolores se han vuelto más intensos con el paso de los días: "Es verdad que el dolor va en aumento pero no estaba en mis planes 'borrar' el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones", contaba con su carismático humor.

