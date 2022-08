Gloria Camila ha contado cómo está preparando su participación en 'Pesadilla en el paraíso'. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se ha mostrado muy contenta al convertirse en la tercera concursante confirmada del nuevo reality de Telecinco. La joven afirma que no se va a sentir para nada fuera de lugar porque ella se ha criado en el campo. Como prueba de ello llegaba con un poco de leche que había extraído de sus propias manos al programa 'Ya es verano'. La joven también se ha pronunciado sobre su relación Ana María Aldón.

Aunque este no es el primer reality que se enfrenta, pues ya participó en 'Supervivientes', ahora es totalmente diferente. "Tengo muchas ganas. Voy sola. En una granja con muchos animales. A 'Supervivientes' fui con solo 21 años, era una niña, ahora soy mayor. Tengo 26. Voy más segura de mí misma. Fui con una persona dependiente y ahora no".

Sus compañeros de 'Ya es verano' le han preguntado si este momento tan tenso en el que la separación de su padre y Ana María Aldón parece ser inminente por lo que no saben si es un buen momento para entrar en un reality: "Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada", bromeaba Gloria.

Sin embargo, la colaboradora reconoce que no se va del todo tranquila precisamente por su padre. Y es que, ella ha sopesado las posibilidades y cree que no hay nada malo en el que se vaya dos meses.



"Me preocupa que él esté bien. No me voy tranquila del todo y evidentemente me gustaría estar aquí para estar con él y apoyarlo en todo. Pero también nos viene bien que cada uno tome sus propias decisiones", ha explicado sobre la situación que deja aquí con José Ortega Cano.

¿Como está su relación con Ana María?

Aunque Gloria no ha respondido abiertamente, sí que ha reconocido que ella es conocedora de la verdadera situación que existe entre ellos: "No me voy a pronunciar pero sí que sé la situación, yo con Ana María ahora no tengo relación, estamos exactamente igual que hace una semana". Lo que también ha dejado claro es que si rompe su matrimonio con su padre y juega el mismo papel que Kiko Jiménez haría mucho daño a José Ortega Cano.

Gloria Camila no quiere que si algún día se rompe la relación con su padre, Ana María se pasee en los platós aireando sus intimidades.

