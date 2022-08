Anabel Pantoja ha estallado contra 'Sálvame'. La sevillana y su nuevo novio el esgrimista Yulen Pereira se encuentran pasando unas dulces vacaciones en Egipto pero los programas siguen comentando que su relación no es verdadera. Harta de comentarios, la ex concursante de 'Supervivientes' se ponían en contacto con Lydia Lozano y "echaba sapos y culebras por la boca" por todo lo que se comenta sobre ella, su nueva relación, y sobre sus movimientos tras Honduras.

La pareja elegía Egipto para desconectar de todo y comenzar la relación en condiciones, ya que sus inicios han sido televisados pero 'Sálvame' interrumpía la calma de la colaboradora. Anabel Pantoja ha repasado punto por punto todas las injusticias que se han dicho sobre ella.

Alejandro Nieto era el invitado de esta tarde del jueves 11 de agosto y Miguel Frigenti aseguraba que había química entre él y la sobrina de Isabel Pantoja desde el minuto uno del concurso. El ganador de 'Supervivientes' lo ha negado en todo momento y ahí ha sido cuando Anabel le escribía a su compañera. "Entonces que me hubiese liado con Rubén o con Matamoros. Alejandro es el único con el que convivo y lo veo como mi hermano. Me recordaba mucho a mi primo Kiko. Es que ya, de verdad, no puedo más. Parece que soy una cualquiera de la Casa de Campo, con todos mis respetos".

A Anabel Pantoja tampoco le gustan que critiquen el verano que se está pegando su nuevo novio: "Ha estado trabajando como todos casi 90 días y está descansando como el resto ¿Vacaciones con 25, 26, 27 años? ¿Cómo que no va a salir de fiesta? Rinde, compite y luego hacerlo que cualquier deportista o futbolista con su edad. ¡Basta ya!".

"No me lo han regalado. Lo he pagado yo y no es de lujo", continuaba la prima de Isa Pantoja sobre su viaje a Egipto. "Nos hicieron precio a través de un amigo. ¿Soy la única persona que viene a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. No me gasto ese dinero. Sabes que soy humilde y lo que me enseñó a Merchi. En fin. Un beso, rubia", concluía.

